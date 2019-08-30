29 августа проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию самых важных событий, которые происходят в новом парламенте.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.
– Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017, – сказал Разумков.
Рада проголосовала за создание Согласительного совета.
В первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.
Рада рассматривает отмену депутатской неприкосновенности.
Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Рябошапки генпрокурором Украины.
При рассмотрении назначения генпрокурора Украины между политиками возникла дискуссия.
Нардеп Игорь Гузь спросил кандидата на должность генпрокурора Руслана Рябошапку:
– Господин Руслан, вы были на Майдане?
Рябошапка ответил:
– Нет, меня не было в стране. Я не видел материалов дел по Майдана, поэтому не могу дать ответит относительно временных перспектив дела.
Верховная Рада рассматривает назначение генпрокурором Украины Руслана Рябошапки.
Верховная Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Верховная Рада рассматривает увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.
Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства.
Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.
Трансляции заседания не будет.