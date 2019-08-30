При рассмотрении назначения генпрокурора Украины между политиками возникла дискуссия.

Нардеп Игорь Гузь спросил кандидата на должность генпрокурора Руслана Рябошапку:

Рябошапка ответил:

– Нет, меня не было в стране. Я не видел материалов дел по Майдана, поэтому не могу дать ответит относительно временных перспектив дела.