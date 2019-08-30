PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Верховная рада ІХ созыва собралась на первое заседание (ОНЛАЙН)

29 августа проходит первое заседание Верховной Рады IX созыва. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию самых важных событий, которые происходят в новом парламенте.

С начала С конца
Прямая трансляция
12:03 - 29 августа

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:16 - 30 августа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению ряд президентских законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

– Поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы, а именно, внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы регистрационный номер 1017, – сказал Разумков.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:45 - 30 августа

Рада проголосовала за создание Согласительного совета.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:34 - 30 августа

В первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:44 - 29 августа

Рада рассматривает отмену депутатской неприкосновенности.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:40 - 29 августа

Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Рябошапки генпрокурором Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:27 - 29 августа

При рассмотрении назначения генпрокурора Украины между политиками возникла дискуссия.

Нардеп Игорь Гузь спросил кандидата на должность генпрокурора Руслана Рябошапку:

– Господин Руслан, вы были на Майдане?

Рябошапка ответил:

– Нет, меня не было в стране. Я не видел материалов дел по Майдана, поэтому не могу дать ответит относительно временных перспектив дела.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:26 - 29 августа

Верховная Рада рассматривает назначение генпрокурором Украины Руслана Рябошапки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:07 - 29 августа

Верховная Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:06 - 29 августа

Верховная Рада рассматривает увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:54 - 29 августа

Новоизбранный Кабинет министров в четверг проведет первое заседание.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства.

Какие вопросы будут рассматриваться, – не известно.

Трансляции заседания не будет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1234567>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка