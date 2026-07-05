Ночная атака на Запорожье: повреждены дома, есть пострадавшие, среди них — ребенок
В результате российской атаки на Запорожье пострадали как минимум три человека, среди которых — ребенок.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 5 июля: что известно
По словам Ивана Федорова, российские войска нанесли как минимум пять ударов во время ночной атаки на Запорожье.
В результате одного из попаданий была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна, балконы, автостоянка и припаркованные рядом автомобили.
По обновленным данным, всего во время атаки на Запорожье сегодня ночью повреждено 42 жилых дома — семь многоквартирных и 35 частных. Также пострадали нежилые здания.
Кроме жилой застройки, в результате атаки на Запорожье в ночь на 5 июля пострадала и критическая инфраструктура города.
По предварительным данным, ранения получили трое человек, среди которых — один ребенок.
По состоянию на утро аварийные и коммунальные службы продолжают работать сразу в пяти районах Запорожья.
Специалисты помогают жителям закрывать выбитые окна и устранять первоочередные последствия обстрела.
Уже выполнены работы в пяти многоквартирных домах, 12 домах частного сектора и нескольких нежилых зданиях. Часть необходимых материалов передали жителям для самостоятельного ремонта.
Работы по ликвидации последствий атаки на Запорожье 4 июля продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА