В результате российской атаки на Запорожье пострадали как минимум три человека, среди которых — ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 5 июля: что известно

По словам Ивана Федорова, российские войска нанесли как минимум пять ударов во время ночной атаки на Запорожье.

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В результате одного из попаданий была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна, балконы, автостоянка и припаркованные рядом автомобили.

По обновленным данным, всего во время атаки на Запорожье сегодня ночью повреждено 42 жилых дома — семь многоквартирных и 35 частных. Также пострадали нежилые здания.

Кроме жилой застройки, в результате атаки на Запорожье в ночь на 5 июля пострадала и критическая инфраструктура города.

По предварительным данным, ранения получили трое человек, среди которых — один ребенок.

По состоянию на утро аварийные и коммунальные службы продолжают работать сразу в пяти районах Запорожья.

Специалисты помогают жителям закрывать выбитые окна и устранять первоочередные последствия обстрела.

Уже выполнены работы в пяти многоквартирных домах, 12 домах частного сектора и нескольких нежилых зданиях. Часть необходимых материалов передали жителям для самостоятельного ремонта.

Работы по ликвидации последствий атаки на Запорожье 4 июля продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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