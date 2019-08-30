Під час розгляду призначення генпрокурора України між політиками виникла дискусія.

Нардеп Ігор Гузь запитав кандидата на посаду генпрокурора Руслана Рябошапку:

Рябошапка відповів:

– Ні, мене не було в країні. Я не бачив матеріалів справ щодо Майдану, тому не можу дати відповідь щодо часових перспектив справи.