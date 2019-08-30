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Факти / Україна / Політика
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)

29 серпня проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію найважливіших подій, які відбуваються у новому парламенті.

З початку З кінця
Пряма трансляція
12:03 - 29 серпня

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00:45 - 30 серпня

Рада проголосувала зя створення Погоджувальної ради.

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00:34 - 30 серпня

У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України.

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23:44 - 29 серпня

Рада розглядає про скасування депутатської недоторканності.

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23:40 - 29 серпня

Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.

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23:27 - 29 серпня

Під час розгляду призначення генпрокурора України між політиками виникла дискусія.

Нардеп Ігор Гузь запитав кандидата на посаду генпрокурора Руслана Рябошапку:

– Пане Руслане, ви були на Майдані?

Рябошапка відповів:

– Ні, мене не було в країні. Я не бачив матеріалів справ щодо Майдану, тому не можу дати відповідь щодо часових перспектив справи.

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23:26 - 29 серпня

Верховна Рада розглядає призначення генпрокурором Руслана Рябошапки.

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23:07 - 29 серпня

Верховная Рада проголосувала за звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.

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23:06 - 29 серпня

Верховна Рада розглядає звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.

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22:54 - 29 серпня

Новообраний Кабінет міністрів у четвер проведе перше засідання.

Відразу після призначення все нові члени Кабміну поїхали у будівлю уряду.

Які питання будуть розглядатися, – невідомо.

Трансляції засідання не буде.

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22:50 - 29 серпня

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту підтримати звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора та призначення на неї Руслана Рябошапку.

Проект постанови про надання згоди на звільнення Луценка схвалили 22 члени комітету.

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