29 серпня проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію найважливіших подій, які відбуваються у новому парламенті.
Рада проголосувала зя створення Погоджувальної ради.
У першому читанні Верховна Рада прийняла законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України.
Рада розглядає про скасування депутатської недоторканності.
Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Рябошапки генпрокурором України.
Під час розгляду призначення генпрокурора України між політиками виникла дискусія.
Нардеп Ігор Гузь запитав кандидата на посаду генпрокурора Руслана Рябошапку:
– Пане Руслане, ви були на Майдані?
Рябошапка відповів:
– Ні, мене не було в країні. Я не бачив матеріалів справ щодо Майдану, тому не можу дати відповідь щодо часових перспектив справи.
Верховна Рада розглядає призначення генпрокурором Руслана Рябошапки.
Верховная Рада проголосувала за звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.
Верховна Рада розглядає звільнення генпрокурора України Юрія Луценка.
Новообраний Кабінет міністрів у четвер проведе перше засідання.
Відразу після призначення все нові члени Кабміну поїхали у будівлю уряду.
Які питання будуть розглядатися, – невідомо.
Трансляції засідання не буде.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту підтримати звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора та призначення на неї Руслана Рябошапку.
Проект постанови про надання згоди на звільнення Луценка схвалили 22 члени комітету.