Во время ночной атаки на Украину 5 июля российские войска применили ракеты и ударные беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 июля: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 4 июля, российские войска применили одну противорадиолокационную ракету Х-31 из акватории Черного моря, три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

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Кроме того, враг задействовал 125 ударных дронов типа Shahed, в частности реактивных, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия.

Запуски беспилотников осуществлялись из районов Брянска, Орла, Шаталова, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 5 июля силы противовоздушной обороны сбили или приглушили на Севере, Юге и Востоке страны:

112 беспилотников разных типов;

три корректируемые авиационных ракеты Х-59/69;

противорадиолокационную ракету Х-31 (не достигла цели).

В то же время зафиксировано попадание четырех ударных беспилотников в трех местах.

Еще в восьми местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В ночь на 5 июля враг атаковал Запорожье ударными беспилотниками.

По словам Ивана Федорова, российские войска нанесли как минимум пять ударов по городу. В результате одного из попаданий была разрушена стена многоэтажного дома от первого до пятого этажа.

Всего повреждено 42 жилых дома — семь многоквартирных и 35 частных, а также нежилые здания и объекты критической инфраструктуры. Побиты окна, балконы, автостоянка и автомобили.

По предварительным данным, трое раненых, среди них — один ребенок.

Кроме того, утром 5 июля российские войска атаковали Днепр. Первые взрывы прогремели в 04:59. По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, под ударом оказалось одно из предприятий города.

Повторные взрывы прогремели около 05:53.

Информация о пострадавших уточняется.

Также утром 5 июля российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником.

По словам мэра Игоря Терехова, дрон типа Молния попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе города.

60-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается. В воздушном пространстве Украины фиксируются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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