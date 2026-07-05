За последние сутки на фронте зафиксировано 295 боевых столкновений.

Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиаударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы.

Кроме того, он задействовал 8 799 дронов-камикадзе и осуществил 2 775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 — из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация в Украине на 5 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор нанёс один авиаудар, сбросив одну кассетную бомбу, и 62 раза обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатного, Избицкого, Зарубинки, Шевьяковки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал: в сторону Новоосинового и в районе Колесниковки.

На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман, Дружелюбівка, Диброва и в районах Дробишево, Новоселовка.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз: в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районе Маркового и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Шевченко, Ивановка, Белицкое.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Березовое, Терново, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Горкое, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперёд в сторону Лукьяновского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 5 июля 2026 года

личного состава – около 1 409 630 (+1 290);

танков – 12 081 (+7);

боевых бронированных машин – 24 878 (+9);

артиллерийских систем – 45 388 (+63);

реактивных систем залпового огня – 1 916 (+3);

средств противовоздушной обороны – 1 470 (+1);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1 628);

крылатых ракет – 4 847;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);

специальной техники – 4 385.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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