Карта боевых действий на 5 июля 2026 года — ситуация на фронте
За последние сутки на фронте зафиксировано 295 боевых столкновений.
Вчера противник нанёс один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиаударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы.
Кроме того, он задействовал 8 799 дронов-камикадзе и осуществил 2 775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 46 — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2026
Ситуация в Украине на 5 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки произошло три боевых столкновения с противником, агрессор нанёс один авиаудар, сбросив одну кассетную бомбу, и 62 раза обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатного, Избицкого, Зарубинки, Шевьяковки.
На Купянском направлении враг дважды атаковал: в сторону Новоосинового и в районе Колесниковки.
На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Лиман, Дружелюбівка, Диброва и в районах Дробишево, Новоселовка.
На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз: в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного.
На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районе Маркового и в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в сторону Долгой Балки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Гришино и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Сергеевка, Шевченко, Ивановка, Белицкое.
На Александровском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Березовое, Терново, Ивановка.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 38 атак в районах Доброполья, Железнодорожного, Святопетровки и в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Гуляйпольское, Горкое, Цветково, Чаривное, Верхняя Терса, Староукраинка, Косовцево.
На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперёд в сторону Лукьяновского и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 5 июля 2026 года
- личного состава – около 1 409 630 (+1 290);
- танков – 12 081 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 878 (+9);
- артиллерийских систем – 45 388 (+63);
- реактивных систем залпового огня – 1 916 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 470 (+1);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1 628);
- крылатых ракет – 4 847;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);
- специальной техники – 4 385.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 593-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.