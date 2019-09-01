День знаний 2019 традиционно отмечают 1 сентября. Про историю праздника и традиции читайте на Фактах ICTV.

1 сентября украинцы традиционно отмечают праздник всех учителей, школьников, студентов – День знаний, знаменующий начало учебного года.

1 сентября в 2019 году приходится на воскресенье, поэтому День знаний могут провести в понедельник, 2 сентября.

История Дня знаний

День знаний — это постсоветский праздник. В 1935 году 1 сентября стало единой датой начала учебного года во всех школах Советского Союза.

День знаний — традиции

Традиционно в День знаний 1 сентября или в ближайший рабочий день, если праздник выпадает на выходные, в школах проходят торжественные линейки, ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но организуют торжественную часть для первого курса.

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В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы и после которого обычно решаются организационные вопросы – иногда выдают учебники для первоклассников и определяют места за партами. На этом учебный день заканчивается.

К слову, Факты ICTV составили ориентировочный список самых необходимых вещей для школьников всех классов.