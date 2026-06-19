Российские войска атаковали гражданские суда в акватории Черного моря.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начальник Одесской ОВА Олег Кипер и Администрация морских портов Украины.

Атака на гражданские суда в Черном море: что известно

Российские ударные беспилотники атаковали два гражданских судна, которые находились в акватории Черного моря и осуществляли движение по Украинскому морскому коридору.

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В результате удара по судну под флагом Панамы погиб один из членов экипажа. Еще двое моряков получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Также под удар попало гражданское судно под флагом Сент-Китса и Невиса. Там трое членов экипажа получили легкие ранения.

В Администрации морских портов Украины отметили, что этот удар стал очередным подтверждением целенаправленного террора России против гражданского судоходства и портовой инфраструктуры.

По оценке АМПУ, под угрозой оказываются не только украинские объекты, но и международная торговля, гуманитарные маршруты и глобальная продовольственная безопасность.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер также заявил, что такие действия являются грубым нарушением норм международного права и принципа свободы судоходства.

По его словам, террор против гражданских моряков и торговых судов должен получить четкую международную оценку и решительную реакцию мирового сообщества.

В АМПУ отдельно отметили, что, несмотря на атаки, Украинский морской коридор продолжает работать.

— Но каждый его рейс сегодня — это не только о логистике и экономике. Это о мужестве моряков, стойкости портовиков и борьбе Украины за право быть частью свободного мира, — отметили в администрации.

После атаки судов под флагами Панамы, Сент-Китса и Невиса на месте работают соответствующие службы, уточняется информация о последствиях обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: АМПУ

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