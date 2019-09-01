Департамент освіти і науки Одеської міськради рекомендував школам скоротити тривалість уроку до 35 хвилин через спекотну погоду.

Принаймні на перший тиждень навчання у школах Одеси тривалість уроків можуть скоротити з 45 до 35 хвилин.

– Календарна осінь починається дуже спекотними днями, стовпчики термометрів наче не читають прогнозів: наразі +32. Тож рекомендуємо школам скоротити уроки до похолодання, – повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Вона також закликала скоротити час святкових лінійок.

Нагадаємо, 1 вересня 2019 року в Україні 433 тис. школярів вперше сіли за парти.

Джерело: Елена Буйневич