Заседания Кабинета министров Украины будут переведены в закрытый режим, а о результатах будут сообщать на брифингах.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что заседания правительства будут переведены в закрытый режим, а о результатах будут сообщать после на брифингах.

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– Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания, – сказал он.

По окончанию заседаний Кабмина его члены будут сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на их вопросы.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров может уйти в отставку, если не будет справляться с поставленными задачами.