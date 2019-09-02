Засідання Кабінету міністрів України будуть переведені в закритий режим, а про результати будуть повідомляти на брифінгах.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що засідання уряду будуть переведені в закритий режим, а про результати повідомлятимуть після на брифінгах.

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– Засідання уряду не повинні перетворюватися на шоу. Тому ми змінимо формат проведення засідань уряду. Ми будемо спілкуватися з пресою за результатами засідання, – сказав він.

По закінченню засідань Кабміну його члени повідомлятимуть журналістам про прийняті рішення і відповідатимуть на їх питання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів може піти у відставку, якщо не справлятиметься із поставленими завданнями.