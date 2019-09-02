Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами.

Владимир Зеленский провел совещание с руководством парламента, Кабмина и правоохранительными органами во время которого президент дал ряд поручений ведомствам.

Президент Владимир Зеленский дал поручения правительству, а премьер-министр Алексей Гончарук озвучил планы на ближайшее полугодие.

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Зеленский поручил Кабмину заняться подготовкой к визиту миссии МВФ, переговорами по транзиту российского газа, подготовкой проекта госбюджета на 2020 год и преодолением рейдерства.

Итоги встречи

Гончарук заявил, что работа Кабмина будет направлена на то, чтобы экономика Украины выросла на 40% в течение следующих пяти лет. Рост должен привести к появлению около 1 млн рабочих мест в Украине. Проведение либерализации рынка земли в Украине пройдет в 2020 год. К 1 октября правительство должно подготовить и подать в Раду Закон о рынке земли. В Украине пересмотрят прожиточный минимум. С 1 октября 2019 года в стране откажутся от бумажного обращения и государственные органы не смогут “обмениваться бумажками”. Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства. До 1 января 2020 года должны быть проведена “полная кадровая перезагрузка” ряда ведомств в рамках ликвидации масштабных коррупционных схем в органах госвласти. В частности, Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и Укравтодор. Зеленский поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Президент поручил принять концепцию реформирования СБУ и активизировать работу по “выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине”. Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Правительству необходимо разработать законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять эти законы до декабря 2019 года. Генеральная прокуратура возобновит свою функцию по координации деятельности органов криминальной юстиции. До 1 декабря 2019 года должна быть запущена новая Государственная таможенная служба. Кабмин намерен до конца сентября отобрать самые яркие национальные проекты, которые будут представлять Украину перед инвесторами. Кабмин до конца 2019 года подготовит план реструктуризации Укрзализныци с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности деятельности предприятия.

Зеленский провел совместное совещание с руководителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств

Зеленский ждет отчета о расследовании фактов злоупотреблений в госконцерне Укроборонпром от директора НАБУ Артема Сытника и директора ГБР Романа Трубы.

Также президент потребовал от правоохранительных органов доклада о расследовании совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений и о ходе расследований ряда резонансных дел, в которых погибли или пострадали несовершеннолетние.

Гончарук заявил, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров может уйти в отставку, если не будет справляться с поставленными задачами.