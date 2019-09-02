Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительными органами.
Владимир Зеленский провел совещание с руководством парламента, Кабмина и правоохранительными органами во время которого президент дал ряд поручений ведомствам.
Президент Владимир Зеленский дал поручения правительству, а премьер-министр Алексей Гончарук озвучил планы на ближайшее полугодие.
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Зеленский поручил Кабмину заняться подготовкой к визиту миссии МВФ, переговорами по транзиту российского газа, подготовкой проекта госбюджета на 2020 год и преодолением рейдерства.
Итоги встречи
- Гончарук заявил, что работа Кабмина будет направлена на то, чтобы экономика Украины выросла на 40% в течение следующих пяти лет. Рост должен привести к появлению около 1 млн рабочих мест в Украине.
- Проведение либерализации рынка земли в Украине пройдет в 2020 год. К 1 октября правительство должно подготовить и подать в Раду Закон о рынке земли.
- В Украине пересмотрят прожиточный минимум.
- С 1 октября 2019 года в стране откажутся от бумажного обращения и государственные органы не смогут “обмениваться бумажками”.
- Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства.
- До 1 января 2020 года должны быть проведена “полная кадровая перезагрузка” ряда ведомств в рамках ликвидации масштабных коррупционных схем в органах госвласти. В частности, Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и Укравтодор.
- Зеленский поручил принять новую стратегию регионального развития на 2021-2027 годы.
- Президент поручил принять концепцию реформирования СБУ и активизировать работу по “выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине”.
- Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
- Правительству необходимо разработать законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять эти законы до декабря 2019 года.
- Генеральная прокуратура возобновит свою функцию по координации деятельности органов криминальной юстиции.
- До 1 декабря 2019 года должна быть запущена новая Государственная таможенная служба.
- Кабмин намерен до конца сентября отобрать самые яркие национальные проекты, которые будут представлять Украину перед инвесторами.
- Кабмин до конца 2019 года подготовит план реструктуризации Укрзализныци с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности деятельности предприятия.
Зеленский провел совместное совещание с руководителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств
Зеленский ждет отчета о расследовании фактов злоупотреблений в госконцерне Укроборонпром от директора НАБУ Артема Сытника и директора ГБР Романа Трубы.
Также президент потребовал от правоохранительных органов доклада о расследовании совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений и о ходе расследований ряда резонансных дел, в которых погибли или пострадали несовершеннолетние.
Гончарук заявил, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров может уйти в отставку, если не будет справляться с поставленными задачами.