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Факты / Украина

Первое заседание Кабмина Гончарука (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук проведет первое рабочее заседание Кабмина в 14.00.

Кабмін

Кабинет министров Украины соберется на первое заседание 2 сентября в 14.00.

Читайте: Состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)

На заседании Кабмин Гончарука рассмотрит ранее подготовленные постановления и кадровые вопросы.

К слову, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Фото: Dreamstime

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