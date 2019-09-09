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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Тристоронні переговори щодо газу – названо дату і місце

Сторони домовилися про місце і дату проведення переговорів щодо газу, повідомило джерело в Європейській комісії.

Тристоронні переговори щодо газу – названо дату і місце

Переговори ЄС-РФ-Україна щодо газу пройдуть 19 вересня у Брюсселі.

Про домовленість сторін повідомило джерело в Європейській комісії.

Співрозмовник додав, що після того, як у Москву і Київ направлять запрошення, про зустріч буде офіційно оголошено.

Одним із головних питань переговорів залишається питання про те, хто братиме участь у переговорах з української сторони.

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Москва наполягала, що вести переговори щодо газу повинен профільний міністр енергетики України.

Нагадаємо, Україна готується до імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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