Сторони домовилися про місце і дату проведення переговорів щодо газу, повідомило джерело в Європейській комісії.
Переговори ЄС-РФ-Україна щодо газу пройдуть 19 вересня у Брюсселі.
Про домовленість сторін повідомило джерело в Європейській комісії.
Співрозмовник додав, що після того, як у Москву і Київ направлять запрошення, про зустріч буде офіційно оголошено.
Одним із головних питань переговорів залишається питання про те, хто братиме участь у переговорах з української сторони.
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Москва наполягала, що вести переговори щодо газу повинен профільний міністр енергетики України.
Нагадаємо, Україна готується до імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.
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