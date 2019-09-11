Для предотвращения дальнейшего развития рейдерских схем в Украине необходимо создать Антирейдерский совет при ВРУ.

В совет войдут представители коммунальных, строительных и аграрных предприятий, а также прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

С такой инициативой к властям обратился управляющий владелец девелоперской компании ОМОКС Алексей Кулагин.

По этому поводу бизнесмен направил официальное обращение председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, секретарю Национального инвестиционного совета, народному депутату Давиду Арахамии, председателю СБУ Ивану Баканову, генпрокурору Руслану Рябошапке, председателю Нацполиции Сергею Князеву и директору ГБР Роману Трубе. Полный текст письма Алексей Кулагин опубликовал в своем блоге на портале Liga.Net.

Он отметил, что кризисное состояние украинской экономики требует адресных мер, направленных на защиту внутреннего инвестора и обеспечения конституционных принципов в работе государственных институтов.

– Это связано с антигосударственной чиновничьей политикой. Например, Министерство юстиции Украины создало масштабные угрозы для национальной безопасности через схему юридической поддержки рейдерских нападений на честный украинский бизнес. Судя по тому, что сегодня три представителя юридической компании Интергритис, которая активно обеспечивала разработку юридических механизмов для рейдерских захватов, являются советниками и помощниками нового министра юстиции, у нас есть большие сомнения по поводу уничтожения рейдерства как крупнейшего дестабилизирующего явления в экономике Украины. Три рейдерских тела, которые уже закрыли оба уха нового министра, не дают бизнес-сообществу надеяться на возвращение отобранного имущества, наказание рейдеров и уничтожение рейдерства в Украине как фактически, так и на законодательном уровне, – написал Алексей Кулагин.

Он добавил, что в условиях общегосударственной чиновничьей распущенности именно парламент должен стать стратегической платформой для экономического роста и поддержки предпринимательства.

– Пробелы в законодательном поле, несогласованность между органами власти, коррупция, преступная политика НБУ, которая сделала из нашей гривны промежуточную бумажку для конвертаций, что уже давно не отражает стоимость реальных активов государства, все это создает заранее проигрышную позицию Украины в глобализированном мире. Сотрудничество и согласованная позиция законодателей с украинским бизнесом будет проявлением государственно-частного партнерства для формирования политики экономического роста, а не стагнации, как это происходит уже не одно десятилетие, – считает управляющий владелец компании ОМОКС.

Алексей Кулагин отметил, что в первую очередь бизнес нужно защитить от рейдеров, которые используют многоуровневую схему, начинающуюся с долевых привлечений из чиновников местного самоуправления, силовиков, работников профильных министерств и ведомств, и достигающую КМУ и законодательной власти.

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– Рейдеры активно пользуются поддержкой некоторых СМИ, отдельных депутатов ВРУ и ОО. Деятельность этого преступного симбиоза опасна для экономики Украины. Без участия госслужащих рейдерство в Украине было бы вообще невозможным. Именно с руководящего уровня госслужащих создавались идеи рейдерства и запускались все преступные схемы по содействию мошенникам в присвоении активов бизнеса, а также земель и частного имущества физических и юридических лиц. Минюст является центром этой рейдерской деятельности, он лицензирует регистраторов и повседневно контролирует работу всех своих ключей, наблюдая за их доступом к электронным базам Минюста. Но он не только создает фиктивные юридические прецеденты для захвата предприятий, но и еще обеспечивает поддержку и предоставляет сопровождение всем преступным схемам, – заявил бизнесмен.

По его словам, столкнувшись с проявлениями рейдерства на собственном примере, бизнес сегодня видит, что именно власть – это главный враг Украины, потому что за три года она даже не классифицировала рейдерство как опасное явление.

– Власть даже не создала методику расследования этого преступления. По мнению бизнеса и лично моего, рейдерство, при условии боевых действий на Востоке – это диверсия против экономики Украины. Сегодня экспертами наработаны решения, касающиеся всех аспектов защиты имущественных прав и предотвращения рейдерства (уголовно-правового, административно-правового и информационно-технологического), которые существенно могут усилить основы национальной безопасности и улучшить инвестиционный климат в Украине, если государство изменит свой курс с грабежа бизнеса на развитие Украины через развитие бизнеса, – акцентировал Алексей Кулагин.

Резюмируя, он отметил, что вокруг этой проблемы объединилось около 200 пострадавших от рейдерства, а всего бизнес-сообществом проанализированы и классифицированы до 700 случаев рейдерства.

– Украинский бизнес готов к сотрудничеству на благо Украины, – сильной и конкурентоспособной. Мы предлагаем создание антирейдерского совета при ВРУ, в который нужно ввести представителей коммунальных, строительных, аграрных предприятий и представителей прокуратуры, СБУ, НП и ГБР. Комиссия готова классифицировать новые случаи рейдерства и работать над возвратом имущества и корпоративных прав пострадавшим от рейдерства в течение 2016-2019 годов, – написал Алексей Кулагин.

Напомним, Алексей Кулагин и сам неоднократно становился жертвой рейдеров. Так, в течение последних нескольких лет бизнесмен судился за права на свои активы, а также отражал силовые захваты объектов недвижимости.

В мае фейковый государственный регистратор переписал права собственности на бизнес Кулагина на подставных лиц. Летом прокуратура объявила пособнику рейдеров подозрение.