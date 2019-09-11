Для запобігання подальшому розвитку рейдерських схем в Україні необхідно створити Антирейдерську раду при ВРУ.

До ради увійдуть представники комунальних, будівельних і аграрних підприємств, а також прокуратури, Служби безпеки України, Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

З такою ініціативою до влади звернувся керівний власник девелоперської компанії ОМОКС Олексій Кулагін.

Бізнесмен направив офіційне звернення голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, секретарю Національної інвестиційної ради, народному депутату Давиду Арахамії, голові СБУ Івану Баканову, генпрокурору Руслану Рябошапці, голові Нацполіції Сергію Князєву та директору ДБР Роману Трубі. Повний текст листа Олексій Кулагін опублікував у своєму блозі на порталі liga.net.

Він зазначив, що кризовий стан української економіки потребує адресних заходів, спрямованих на захист внутрішнього інвестора та забезпечення конституційних засад в роботі державних інституцій.

– Це пов’язано з антидержавною чиновницькою політикою. Наприклад, Міністерство юстиції України створило масштабні загрози для національної безпеки через схему юридичної підтримки рейдерських нападів на чесний український бізнес. Судячи з того, що сьогодні три представники юридичної компанії Інтергрітіс, яка активно забезпечувала розробку юридичних механізмів для рейдерських захоплень, є радниками та помічниками нового міністра юстиції, ми маємо великі сумніви щодо знищення рейдерства як найбільшого дестабілізуючого явища економіки України. Три рейдерських тіла, які вже закрили обидва вуха нового міністра, не дають бізнес-спільності сподіватися на повернення відібраного майна, покарання рейдерів та знищення рейдерства в Україні як фактично так і на законодавчому рівні, — написав Олексій Кулагін.

Він додав, що в умовах загальнодержавної чиновничої розбещеності саме парламент має стати стратегічною платформою для економічного зростання та підтримки підприємництва.

– Прогалини в законодавчому полі, неузгодженість між органами влади, корупція, злочинна політика НБУ, яка зробила з нашої гривні проміжний папірець для конвертацій, що вже давно не відображає вартість реальних активів держави, все це створює заздалегідь програшну позицію України у глобалізованому світі. Співпраця та узгоджена позиція законодавців з українським бізнесом буде проявом державно-приватного партнерства для формування політики економічного зростання, а не стагнації, як це відбувається вже не одне десятиліття, — вважає керівний власник компанії ОМОКС.

Олексій Кулагін наголосив, що насамперед бізнес потрібно захистити від рейдерів, які використовують багаторівневу схему, що починається на дольових залученнях з чиновників місцевого самоврядування, силовиків, робітників профільних міністерств та відомств, та сягає аж до КМУ та законодавчої влади.

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– Рейдери активно користуються підтримкою деяких ЗМІ, окремих депутатів ВРУ та ГО. Діяльність цього злочинного симбіозу дуже небезпечна для економіки України. Без участі держслужбовців рейдерство в Україні було б взагалі неможливим. Саме від керівного рівня держслужбовців створювались ідеї рейдерства та запускалися всі злочинні схеми зі сприянням шахраям в присвоєнні активів бізнесу, а також земель і приватного майна фізичних та юридичних осіб. Мін’юст є центром цієї рейдерської діяльності, він ліцензує реєстраторів та повсякденно контролює роботу всіх своїх ключів, наглядаючи за їхніми доступами до електронних баз Мін’юсту. Але Мін’юст не тільки створює фіктивні юридичні прецеденти для захоплення підприємств, але й ще забезпечує підтримку та надає супровід всім злочинним схемам, — заявив бізнесмен.

За його словами, зіштовхнувшись з проявами рейдерства на власному прикладі, бізнес сьогодні бачить, що саме влада — це головний ворог України, бо за три роки вона навіть не вдалась до класифікації рейдерства як небезпечного явища.

– Влада навіть не створила методику розслідування цього злочину. Щодо думки бізнесу та особисто моєї, то вважаю, що рейдерство, за умови бойових дій на Сході — це диверсія проти економіки України. Сьогодні експертами напрацьовані рішення, що стосуються всіх аспектів захисту майнових прав та унеможливлення рейдерства (кримінально-правового, адміністративно-правового та інформаційно-технологічного), які суттєво можуть посилити засади національної безпеки та поліпшити інвестиційний клімат в Україні, якщо держава змінить свій курс з грабіжок бізнесу на розвиток України через розвиток бізнесу, — акцентував Олексій Кулагін.

Резюмуючи, він зазначив, що навколо цієї проблеми об’єдналося близько 200 постраждалих від рейдерства, а загалом бізнес-спільнотою проаналізовано та класифіковано до 700 випадків рейдерства.

– Український бізнес готовий до співробітництва на благо України, – сильної та конкурентоспроможної. Ми пропонуємо створення антирейдерської ради при ВРУ, в яку потрібно ввести представників комунальних, будівельних, аграрних підприємств та представників прокуратури, СБУ, НП і ДБР. Комісія готова класифікувати нові випадки рейдерства та працювати над поверненням майна та корпоративних прав постраждалим від рейдерства протягом 2016-2019 років, — написав Олексій Кулагін.

Нагадаємо, Олексій Кулагін і сам неодноразово ставав жертвою рейдерів. Так, протягом останніх кількох років бізнесмен судився за права на свої активи, а також відбивав силові захоплення об’єктів нерухомості.

У травні фейковий державний реєстратор переписав права власності на бізнес Кулагіна на підставних осіб. Влітку прокуратура оголосила посібнику рейдерів підозру.