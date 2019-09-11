Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.

Целью законопроекта №1065 о совершенствовании правовой охраны географических указаний является согласование украинского законодательства относительно прав на географические указания законодательству Европейского Союза.

За решение проголосовали 310 народных депутатов.

Отныне, украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, а перейдут на общую мировую практику и будут называть свои вина игристыми.

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Глава комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что украинское правительство сформирует список украинских географических названий и брендов, которые будут защищены от подделок в Европейском Союзе.

К слову, ранее Рада повысила штрафы за перегружены фуры.