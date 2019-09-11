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Факти / Україна

Рада ухвалила в першому читанні законопроект про географічні бренди

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

шампанське

Метою законопроекту № 1065 про вдосконалення правової охорони географічних зазначень є узгодження українського законодавства щодо прав на географічні зазначення із законодавством Європейського Союзу.

За рішення проголосували 310 народних депутатів.

Відтепер, українські виробники більше не зможуть виробляти українське шампанське, а перейдуть на загальну світову практику та називатимуть свої вина ігристими.

Читайте: Україна ще шукає нові назви для коньяку та шампанського

Голова комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа повідомила, що український уряд сформує список українських географічних назв та брендів, які будуть захищені від підробок в Європейському Союзі.

До слова, раніше Рада підвищила штрафи за перевантажені фури.

Фото: Dreamstime

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