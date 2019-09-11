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Факты / Украина

Рада повысила штрафы за перегруженные фуры

Народные депутаты приняли в целом законопроект, которым вводится фиксации в автоматическом режиме нарушений габаритно-весового режима и повышаются штрафы за эти нарушения.

Вантажівка

Верховная Рада приняла законопроект №1047, которым, в частности, увеличиваются штрафы за перегруженные фуры. Документ поддержал 331 нардеп.

Согласно закону, автором которого является группа нардепов от Слуги народа, предусмотрено введение штрафов в размере от 8,5 до 34 тыс. грн.

Размер штрафа будет зависеть от того, насколько превышена норма груза:

  • 8,5 тыс. грн – превышение нормы на 5-10%;
  • 17 тыс. грн – на 10-20%;
  • 34 тыс. грн – более 20%.

При этом ответственность за превышение нормы груза будет нести владелец фуры (физическое или юридическое лицо) или зарегистрированный пользователь.

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Документом также устанавливается ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства. За это грозит штраф 3,4 тыс. грн или лишение права управления на три-шесть месяцев.

Сейчас за перегруз фур предусмотрен штраф от 510 до 680 грн.

Напомним, 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона автомобильного моста от рынка Лоск в сторону поселка Песочин. Причина – перегруженная фура.

Фото: Dreamstime

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