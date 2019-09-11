За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате четверо бойцов ВСУ получили ранения, еще двое – боевые травмирования.

На Донбассе враг 19 раз нарушал режим перемирия. Обстрелы велись из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты вблизи Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Пищевика, Новозвановки и Новотошковского.

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Вблизи Крымского и неподалеку Попасной удары наносились из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия и из ручных противотанковых гранатометов.

Были ранены четверо украинских военных, еще двое получили боевые травмирования.

К слову, во время заседания в Минске подгруппа ТКГ, среди прочего, договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на Донбассе.