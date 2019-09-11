За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. У результаті четверо бійців ЗСУ отримали поранення, ще двоє – бойові травмування.
На Донбасі ворог 19 разів порушував режим перемир’я. Обстріли вилися з забороненої мінськими домовленостями зброї.
Під ворожим вогнем опинилися населені пункти поблизу Авдіївки, Новотроїцького, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Пищевика, Новозванівки та Новотошківського.
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Поблизу Кримського та неподалік Попаної удари наносилися з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та з ручних протитанкових гранатометів.
Були поранені четверо українських військових, ще двоє отримали бойові травмування.
До речі, під час засідання у Мінську підгрупа ТКГ, серед іншого, домовилася про подальше відновлення стійкого мобільного зв’язку на Донбасі.