За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. У результаті четверо бійців ЗСУ отримали поранення, ще двоє – бойові травмування.

На Донбасі ворог 19 разів порушував режим перемир’я. Обстріли вилися з забороненої мінськими домовленостями зброї.

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти поблизу Авдіївки, Новотроїцького, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Пищевика, Новозванівки та Новотошківського.

Читайте: США і Велика Британія можуть приєднатися до нормандського формату – умова

Поблизу Кримського та неподалік Попаної удари наносилися з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, стрілецької зброї та з ручних протитанкових гранатометів.

Були поранені четверо українських військових, ще двоє отримали бойові травмування.

До речі, під час засідання у Мінську підгрупа ТКГ, серед іншого, домовилася про подальше відновлення стійкого мобільного зв’язку на Донбасі.