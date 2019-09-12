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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Почему падает доллар: НБУ назвал 5 факторов

В Украине предложение валюты превышает спрос. Нацбанк выкупил в резервы около трех миллиардов долларов.

Почему падает доллар: НБУ назвал 5 факторов

В Украине наблюдается ситуация, когда предложение валюты превышает спрос.

По сообщению Национального банка Украины, регулятор с начала года выкупил в резервы около трех млрд долларов.

В НБУ объясняют, что курс гривны смог обновить свой трехлетний исторический максимум благодаря удачной внешней ценовой конъюнктуре для украинской аграрной и металлургической продукции, которая идет на экспорт.

Также на ситуацию повлиял рост экспорта IT-услуг и рекордный урожай.

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Кроме того, способствует курсу доллара умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу.

Как известно, 11 сентября впервые за три года курс доллара был установлен Нацбанкок на уровне 24,88 грн/долл.

Фото: Dreamstime

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