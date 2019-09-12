В Україні пропозиція валюти перевищує попит. Нацбанк викупив у резерви близько трьох мільярдів доларів.

В Україні спостерігається ситуація, коли пропозиція валюти перевищує попит.

За повідомленням Національного банку України, регулятор від початку року викупив у резерви близько трьох млрд доларів.

У НБУ пояснюють, що курс гривні зміг оновити свій трирічний історичний максимум завдяки сприятливій зовнішній ціновій кон’юнктурі для української аграрної та металургійної продукції, яка йде на експорт.

Також на ситуацію вплинуло зростання експорту IT-послуг і рекордний урожай.

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Крім того, сприяє курсу долара помірне зростання імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в іноземній валюті за кордон.

Як відомо, 11 вересня вперше за три роки курс долара було встановлено Нацбанкок на рівні 24,88 грн/дол.