Титул Мисс Украина 2019 и право представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Мисс мира завоевала Маргарита Паша. Девушка также получила призовые 700 тыс. грн.

12 сентября в финале всеукраинского конкурса красоты Мисс Украина 2019 соревновались 24 участницы из разных регионов.

Победительницей конкурса стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.























Мисс Украина 2019: кто такая Маргарита Паша / 6 фотографий

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В 2018 году она получила степень магистра по специальности Менеджмент, на данный момент девушка является студенткой Киевского института международных отношений по специальности Международное право.

– Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, – рассказывает о себе девушка.

Она любит помогать детям, и называет себя филантропом. Выиграть конкурс Мисс Украина было детской мечтой Маргариты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha) 2 Сен 2019 в 2:30 PDT

В прошлом году Мисс Украина 2018 стала Леонила Гузь из Херсона.