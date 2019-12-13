Маргарита Паша 14 грудня представить Україну на Міжнародному конкурсі краси. Біографію головної красуні країни читайте на сайті Факти ICTV.

Переможниця конкурсу Міс Україна 2019 Маргарита Паша полетіла до Лондона, де представить нашу країну на міжнародній арені. 14 грудня у Великій Британії пройде конкурс Міс світу 2019.

У 2018 році вона отримала ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент, наразі дівчина є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право.

– Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт – це невід’ємна частина мого життя, – розповідає про себе дівчина.

Вона любить допомагати діткам, і називає себе філантропом. Виграти конкурс Міс Україна було дитячою мрією Маргарити.

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12 вересня у фіналі всеукраїнського конкурсу краси 24-річна харків’янка Маргарита Паша здобула титул Міс Україна 2019.























Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша / 6 фотографий

Потім вона потрапила у мовний скандал, відмовившись від інтерв’ю українською мовою.

Після чого дівчина написала гнівний пост у Instagram, де зазначила, що має право висловлювати свої думки якою завгодно мовою, а кому не подобається, що пише російською – може відписатися.

Нагадаємо, друга публікація Маргарити була українською мовою, в якій вона зазначила, що відмовилася від інтерв’ю через погане самопочуття.

Також вона намагалася виправдатися і запевнити, що володіє державною мовою і не хотіла нікого образити.