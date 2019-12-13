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Факти / Україна / Суспільство

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша

Маргарита Паша 14 грудня представить Україну на Міжнародному конкурсі краси. Біографію головної красуні країни читайте на сайті Факти ICTV.

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша

Переможниця конкурсу Міс Україна 2019 Маргарита Паша полетіла до Лондона, де представить нашу країну на міжнародній арені. 14 грудня у Великій Британії пройде конкурс Міс світу 2019.

У 2018 році вона отримала ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент, наразі дівчина є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право.

– Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт – це невід’ємна частина мого життя, – розповідає про себе дівчина.

Вона любить допомагати діткам, і називає себе філантропом. Виграти конкурс Міс Україна було дитячою мрією Маргарити.

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12 вересня у фіналі всеукраїнського конкурсу краси 24-річна харків’янка Маргарита Паша здобула титул Міс Україна 2019.

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша / 6 фотографий

Потім вона потрапила у мовний скандал, відмовившись від інтерв’ю українською мовою.

Після чого дівчина написала гнівний пост у Instagram, де зазначила, що має право висловлювати свої думки якою завгодно мовою, а кому не подобається, що пише російською – може відписатися.

Нагадаємо, друга публікація Маргарити була українською мовою, в якій вона зазначила, що відмовилася від інтерв’ю через погане самопочуття.

Також вона намагалася виправдатися і запевнити, що володіє державною мовою і не хотіла нікого образити.

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