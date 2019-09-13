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Факты / Украина

Форма выполнения формулы Штайнмаера обсуждается – Пристайко

Глава Министертсва иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что в формуле Штайнмайера нет ничего такого, за что можно обвинять в зраде или победе.

Форма выполнения формулы Штайнмаера обсуждается – Пристайко

Формула Штайнмайера касается определения статуса Донбасса. Она предусматривает принятие Верховной Радой изменений в Конституцию.

Согласно им, оккупированный Донбасс получит особый статус и на его территории будут проведены выборы.

После этого Россия выведет свои войска и технику с временно оккупированных территорий. Формулу Штаймаера согласовали еще в 2016 году.

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Формулу Штаймаера, которую наш глава государства одобрил, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме, – сказал Пристайко на форуме YES.

Напомним, ранее глава МИД заявил, что Украина хочет провести местные выборы по всей территории, включая ОРДЛО.

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