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Факты / Украина

Украина хочет провести местные выборы по всей территории, включая ОРДЛО – Пристайко

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что предлагается провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая временно оккупированные области.

вадим пристайко

Вадим Пристайко заявил, что сейчас предлагается провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную, чтобы посмотреть на результат и на то, как это сработает.

Мы согласились на Минские договоренности пять лет назад, в частности, на проведение выборов. По нашему мнению, идеально провести выборы, пока это невозможно, одновременно по всей нашей стране. На территории оккупированного Донбасса уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно, – сказал Вадим Пристайко.

Читайте: Досрочные местные выборы возможны после завершения децентрализации – Качура

К слову, 8 сентября Россия провела “местные выборы” в оккупированном Крыму, которые отказался признавать Европейский Союз, а также Литва и Латвия.

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