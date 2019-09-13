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Факти / Україна

Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко

Голова Міністертсва закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що у формулі Штайнмаєра немає нічого такого, за що можна звинувачувати у зраді або перемозі.

Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко

Формула Штайнмаєра стосується визначення статусу Донбасу. Вона передбачає ухвалення Верховною Радою змін до Конституції.

Відповідно до них, окупований Донбас отримає особливий статус і на його території будуть проведенні вибори.

Після цього Росія виведе свої війська і техніку з тимчасово окупованих територій. Формулу Штаймаера узгодили ще у 2016 році.

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Формулу Штаймаера, яку наш голова держави погодив, ми, як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі, – сказав Пристайко на форумі YES.

Нагадаємо, раніше голова МЗС заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори по всій території, включно з ОРДЛО.

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