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Факты / Украина / Политика

Выборы в Киеве могут состояться не раньше апреля 2020 – Верещук

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, поэтому до конца текущего года этого не произойдет.

Выборы в Киеве могут состояться не раньше апреля 2020 – Верещук

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что выборы в Киеве не состоятся, пока не примут новый закон о столице.

– Также нужно принять изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных общин, потому что это изменения в Конституцию.

Изменения нужно проводить через две сессии, – сказала Верещук.

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Она отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно принять возможно не ранее февраля.

– Самый короткий срок местных выборов, о котором мы можем говорить, это апрель, – сказала представитель Кабмина.

По ее словам, после принятия закона можно говорить о выборах.

Напомним, выборы мэра в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

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