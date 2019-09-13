Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, поэтому до конца текущего года этого не произойдет.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что выборы в Киеве не состоятся, пока не примут новый закон о столице.

– Также нужно принять изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных общин, потому что это изменения в Конституцию. Изменения нужно проводить через две сессии, – сказала Верещук.

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Она отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно принять возможно не ранее февраля.

– Самый короткий срок местных выборов, о котором мы можем говорить, это апрель, – сказала представитель Кабмина.

По ее словам, после принятия закона можно говорить о выборах.

Напомним, выборы мэра в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.