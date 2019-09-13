Вибори у Києві можна проводити після ухвалення нової редакції закону про столицю та законодавства про децентралізацію, тому до кінця поточного року цього не станеться.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що вибори у Києві не відбудуться, поки не ухвалять новий закон про столицю.

– Також потрібно ухвалити зміни до законодавства, які стосуються децентралізації та об’єднаних територіальних громад, бо це зміни до Конституції. Зміни потрібно проводити через дві сесії, – сказала Верещук.

Читайте: Активна підготовка до місцевих виборів. Чому Рада розпустила ЦВК

Вона зазначила, що зміни до Конституції, згідно з процедурою, остаточно ухвалити можливо не раніше лютого.

– Найкоротший термін місцевих виборів, про який ми можемо говорити, це квітень, – сказала представник Кабміну.

За її словами, після ухвалення закону можна говорити про вибори.

Нагадаємо, вибори мера у Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.