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Факти / Україна / Політика

Вибори у Києві можуть відбутися не раніше квітня 2020 – Верещук

Вибори у Києві можна проводити після ухвалення нової редакції закону про столицю та законодавства про децентралізацію, тому до кінця поточного року цього не станеться.

Вибори у Києві можуть відбутися не раніше квітня 2020 – Верещук

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що вибори у Києві не відбудуться, поки не ухвалять новий закон про столицю.

– Також потрібно ухвалити зміни до законодавства, які стосуються децентралізації та об’єднаних територіальних громад, бо це зміни до Конституції.

Зміни потрібно проводити через дві сесії, – сказала Верещук.

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Вона зазначила, що зміни до Конституції, згідно з процедурою, остаточно ухвалити можливо не раніше лютого.

– Найкоротший термін місцевих виборів, про який ми можемо говорити, це квітень, – сказала представник Кабміну.

За її словами, після ухвалення закону можна говорити  про вибори.

Нагадаємо, вибори мера у Києві мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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