Чем питаются украинские студенты и какие столовые в высших учебных заведениях. Факты ICTV провели ревизию в столовых НАУ, КНЭУ и КПИ.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась в столовые вузов – Национального авиационного университета, Киевского политехнического института и Киевского национального экономического университета.











Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 3 фотографии

Столовая НАУ

Студенческое бистро НАУ расположено на ул. Борщаговская, 197. Для того, чтобы туда попасть, не обязательно быть студентом – вход свободный.

Высокое качество, быстрое обслуживание – именно такой лозунг у бистро.







Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 2 фотографии

Это место любят не только студенты, но и преподаватели, так что будьте готовы отстоять очередь на линии быстрого питания. В столовой самообслуживание.

Персонал приветливый и внимательный, но не все санитарные нормы соблюдены. Главного – перчаток и головного убора хотя бы на том человеке, который насыпает еду и убирает место с грязной посудой, я не увидела.

Помещение столовой советских времен – высокий потолок, колонны, пол из мраморной крошки. Никакого комфорта и уюта не чувствуется. Единственное, что радует глаз – это цветы, которые стоят на входе.



































Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 9 фотографий

Подносы старые, о столовых приборах вообще молчу, их давно нужно обновить. Благо, что на кассе есть одноразовые ложки, вилки и ножи. Бонусом мне дали две салфетки.

Меню в центре питания НАУ на 11.09.2019-16.09.2019 разнообразное. Студентам предлагают попробовать салаты, первые и вторые блюда, диетические блюда, гарниры, выпечку, десерты, компот и чай.

Я заказала себе салат со спаржевой фасолью, филе курицы, запеченное с сыром и грибами, пюре и компот.











Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 3 фотографии

Салат со спаржевой фасолью (130 грамм) – горсть фасоли, четыре ломтика салатного перца, кукуруза и четыре маслины. Не впечатлило ни на вкус, ни на вид, он никакой. Я его не доела.

Пюре и филе курицы кушать можно было. Пюре (150 грамм) – только приготовленное, не водянистое и без комков.

Филе, запеченное с грибами и сыром (100 грамм), тоже ничего, но шампиньоны немного пересоленные. Я бы его даже доела, если бы не сломала вилку.

Компот был ягодный, но грязный и липкий стакан доверия не внушил.

За свой заказ я заплатила 66 грн 88 коп.

Салат Дачный – 7 грн 88 коп., Греческий – 15 грн 75 коп., салат с колбасой, огурцом и сыром – 19 грн, борщ – 6 грн 85 коп., грибная юшка с лапшой – 8 грн 25 коп., уха – 11 грн 75 коп., котлета Запорожская – 22 грн 08 коп., рыбное филе – 26 грн 50 коп., тефтели в соусе – 8 грн 15 коп., паровая котлета – 17 грн 15 коп., компот – 2 грн 95 коп., гречневая каша – 4 грн 62 коп., овощи-гриль – 21 грн 87 коп., рис с овощами – 11 грн 20 коп.























Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 6 фотографий

Цены в столовой не могут не радовать. Это тот случай, когда цена соответствует качеству, но я сейчас не о еде, потому что выбрать есть из чего и недаром это место выбирает такое количество людей. Хочется, чтобы с годами что-то менялось, по крайней мере те же столовые приборы, появлялись какие-то скатерти на столах, салфетки.

Поскольку я бывшая студентка НАУ, то из всех столовых рекомендовала бы ту, что в третьем корпусе.

Оценка столовой НАУ – 4\10

Столовая КНЭУ

В КНЭУ я выбрала столовую в первом корпусе, он расположен по адресу проспект Победы 54/1. В помещение я зашла без проблем.

Столовая КНЭУ больше напоминает ненавязчивое старое кафе. Здесь так же, как и в НАУ – самообслуживание и линия быстрого питания. Персонал в униформе, а девушка, которая насыпает еду, в головном уборе и в перчатках.

Само помещение столовой небольшое. Видно, что ей пытаются придать современности и уюта. Чистота прослеживается во всем, даже столовые приборы будто бы только купленные, подносы новые, а салфеток – бери сколько хочешь.



























Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 7 фотографий

На подоконниках стоят цветы, играет современная музыка (хотелось бы немного тише) и работает кондиционер. Приглушенное освещение, но в помещении и так преобладают темные цвета.

Меню на 12.09.2019 небольшое, честно говоря, мне было трудно выбрать из предложенного.

Студентам предлагают напитки, салаты, первые и основные блюда, гарниры и десерты.

Я заказала булгур, мясо по-французски и томатный сок.







Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 2 фотографии

В целом все неплохо, есть можно. Мясо по-французски немного сухое. Сок я выпила, так как стаканы чистые.

Цены немного выше, чем в НАУ, но и меню отличается. За свой заказ я заплатила 58 грн.















Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 4 фотографии

Узвар – 7 грн, сок – 8 грн, овощной салат – 16 грн, салат Фигаро – 39 грн, грибной суп – 24 грн, тефтели – 29 грн, крученык – 41 грн, пюре – 12 грн, мясо по-французски – 32 грн, овощной микс – 27 грн.

Столовая в КНЭУ – это неплохой вариант столовой для студентов и преподавателей. Убрано, аккуратно. На первый взгляд, в таком месте не страшно есть. Все же жаль, что я не могу увидеть, что происходит на кухне.

Оценка столовой КНЭУ – 6\10

Столовая КПИ

В КПИ я решила пойти в центр студенческого питания, который расположен в 32 корпусе по адресу ул. Политехническая, 12а.

Попасть в корпуса КПИ могут только студенты этого университета, на входе стоят турникеты и охранник. Поэтому пришлось брать хитростью.







Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 2 фотографии

Все по стандарту – линия быстрого питания, самообслуживание и женщины в униформе.

Сказала бы, что персонал приветливый, но кассира возмущало то, что я фотографирую.

Помещение центра питания большое и светлое. Цветами украшено даже между столами, которые отделены друг от друга перегородками – это придает дополнительного уюта.















Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 4 фотографии

Мебель соответствуют стилю столовой, на каждом столе по две скатерти.

Одноразовых столовых приборов я не заметила, салфетки закончились, и никто не торопился положить новые, возможно, их там никогда и нет.

Меню в центре питания КПИ на 12.09.2019 меньше, чем в НАУ, но больше, чем в КНЭУ.

Студентам предлагают салаты, первые и вторые блюда, гарниры, мучные изделия и напитки.

Я заказала уху по-херсонски, рис с овощами, две куриные котлеты и компот.

Уха по-херсонски – соленая вода с маслом и вкусом рыбы. В Херсоне такой рыбной юшки нет. Выглядит не аппетитно, мне такое не нравится. Удивительно, но в меню я этого блюда не увидела.

Рис с овощами (150 грамм) – просто отварной рис, овощей вообще не было. Котлеты (200 грамм) – это лучшее из моего заказа. Вспомнился вкус школьной столовой. Ничего необычного, но есть можно.

За свой заказ я заплатила 31 грн 53 коп.







Столовые НАУ, КНЭУ и КПИ: чем и как кормят студентов – Сытый в7 / 2 фотографии

Здесь точно цена соответствует качеству, на этот раз я о еде. Суп по-ковельски с мясом – 6 грн 53 коп., филе курицы, запеченное с грибами – 19 грн 65 коп., домашняя котлета – 11 грн 10 коп., отбивные по-киевски – 19 грн 19 коп., свекла с сыром и черносливом – 9 грн 24 коп., салат Греческий – 15 грн 37 коп., гречка – 3 грн 71 коп., рис с овощами – 4 грн 68 коп., пирожок с яблоками – 3 грн 91 коп., хачапури – 11 грн 61 коп., крендель с сахаром – 5 грн 69 коп., узвар – 3 грн 15 коп., компот – 4 грн 29 коп.

Оценка столовой КПИ – 5\10

Все три столовые между собой похожи – сооружения старые, начинка практически одна и та же. Меню почти не отличаются, а ценовая политика вполне соответствует статусу студенческого центра питания. Когда ты голоден, то съешь все.

Речь идет не о кулинарных изысках. Студенческая столовая – это хороший бюджетный вариант, здесь можно взять первое, второе и десерт за малые деньги. Другой вопрос, будет ли это вкусно и в каких санитарных условиях готовилось?

Лучший вариант – это еда, приготовленная собственноручно, поскольку знаешь, с чего, в каких условиях и как она сделана, но часто студентам не до этого.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева