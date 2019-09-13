Чим харчуються українські студенти та які їдальні у вищих навчальних закладах. Факти ICTV провели ревізію в їдальнях НАУ, КНЕУ та КПІ.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила до їдалень ВНЗ – Національного авіаційного університету, Київського політехнічного інституту та Київського національного економічного університету.











Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 3 фотографии

Їдальня НАУ

Студентське бістро НАУ розташоване на вул. Борщагівська, 197. Для того, щоб туди потрапити, не обов’язково бути студентом – вхід вільний.

Висока якість, швидке обслуговування – саме такий лозунг у бістро.







Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 2 фотографии

Це місце полюбляють не тільки студенти, а й викладачі, тож будьте готові відстояти чергу на лінії швидкого харчування. В їдальні самообслуговування.

Персонал привітний та уважний, але не всі санітарні умови дотримані. Найголовнішого – рукавичок та головного убору, хоча б на тій людині, яка насипає їжу та прибирає місце з брудним посудом, я не побачила.

Приміщення їдальні радянських часів – висока стеля, колони, підлога з мармурової крихти. Ніякого комфорту та затишку не відчувається. Єдине, що радує око – це квіти, які стоять на вході.



































Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 9 фотографий

Підноси старі, про столові прибори взагалі мовчу, їх давно треба змінити. Благо, що на касі є одноразові ложки, виделки та ножі. Бонусом мені дали дві серветки.

Меню у центрі харчування НАУ на 11.09.2019-16.09.2019 різноманітне. Студентам пропонують скуштувати салати, перші та другі страви, дієтичні страви, гарніри, випічку, десерти, компот та чай.

Я замовила собі салат зі спаржевою квасолею, філе курки, запечене з сиром і грибами, пюре та компот.











Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 3 фотографии

Салат зі спаржевою квасолею (130 грам) – жменя квасолі, чотири шматочки салатного перцю, кукурудза та чотири маслини. Не вразило ані на смак, ані на вигляд, він ніякий. Я його не доїла.

Пюре та філе курки їсти можна було. Пюре (150 грам) – тільки приготоване, не водянисте та без грудок.

Філе, запечене з грибами та сиром (100 грам), теж нічого, але шампіньйони трохи пересолені. Я б його навіть доїла, якби не зламала виделку.

Компот був ягідний, але брудна та липка склянка довіри не вселила.

За своє замовлення я заплатила 66 грн 88 коп.

Салат Дачний – 7 грн 88 коп., Грецький – 15 грн 75 коп., салат з ковбасою, огірком та сиром – 19 грн, борщ – 6 грн 85 коп., грибна юшка з локшиною – 8 грн 25 коп., уха – 11 грн 75 коп., котлета Запорізька – 22 грн 08 коп., рибне філе – 26 грн 50 коп., тефтелі в соусі – 8 грн 15 коп., парова котлета – 17 грн 15 коп., компот – 2 грн 95 коп., гречана каша – 4 грн 62 коп., овочі-гриль – 21 грн 87 коп., рис з овочами – 11 грн 20 коп.























Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 6 фотографий

Ціни у їдальні не можуть не радувати. Це той випадок, коли ціна відповідає якості, але я зараз не про їжу, бо вибрати є з чого та недарма це місце обирає така кількість людей. Хочеться, щоб з роками щось змінювалось, принаймні ті ж столові прибори, з’являлись якісь скатертини на столах, серветки.

Оскільки я колишня студентка НАУ, то з усіх їдалень рекомендувала б ту, що у третьому корпусі.

Оцінка їдальні НАУ – 4\10

Їдальня КНЕУ

У КНЕУ я обрала їдальню в першому корпусі, який розташований за адресою проспект Перемоги 54/1. До приміщення я зайшла без проблем.

Їдальня КНЕУ більше нагадує ненав’язливе стареньке кафе. Тут так само, як і в НАУ – самообслуговування та лінія швидкого харчування. Персонал в уніформі, а дівчина, яка насипає їжу, в головному уборі та в рукавичках.

Саме приміщення їдальні невелике. Видно, що їй намагаються надати сучасності та затишку. Чистота простежується в усьому, навіть столові прибори нібито тільки куплені, підноси нові, а серветок, бери скільки хочеш.



























Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 7 фотографий

На підвіконнях стоять квіти, грає сучасна музика (хотілося б трохи тихіше) та працює кондиціонер. Приглушене освітлення, але в приміщенні і так переважають темні кольори.

Меню на 12.09.2019 невелике, чесно кажучи, мені було важко обрати з запропонованого.

Студентам пропонують напої, салати, перші та основні страви, гарніри і десерти.

Я замовила булгур, м’ясо по-французски та томатний сік.







Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 2 фотографии

Загалом все не погано, їсти можна. М’ясо по-французьки трохи сухе. Сік я випила, адже склянки чисті.

Ціни трохи вищі, ніж у НАУ, але і меню відрізняється. За своє замовлення я заплатила 58 грн.















Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 4 фотографии

Узвар – 7 грн, сік – 8 грн, овочевий салат – 16 грн, салат Фігаро – 39 грн, грибний суп – 24 грн, тефтелі – 29 грн, крученик – 41 грн, пюре – 12 грн, м’ясо по-французьки – 32 грн, овочевий мікс – 27 грн.

Їдальня у КНЕУ – це непоганий варіант їдальні для студентів та викладачів. Прибрано, охайно. На перший погляд, в такому місці не страшно їсти. Все ж таки шкода, що я не можу побачити, що відбувається на кухні.

Оцінка їдальні КНЕУ – 6\10

Їдальня КПІ

У КПІ я вирішила піти в центр студентського харчування, який розташований у 32 корпусі за адресою вул. Політехнічна, 12а.

Потрапити до корпусу КПІ можуть тільки студенти цього університету, на вході стоять турнікети та охоронець. Тож довелося брати хитрощами.







Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 2 фотографии

Все за стандартом – лінія швидкого харчування, самообслуговування та жінки в уніформі.

Сказала б, що персонал привітний, але касира обурювало те, що я фотографую.

Приміщення центру харчування велике та світле. Квітами прикрашено навіть між столами, які відокремлені один від одного перегородками – це додає додаткового затишку.















Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 4 фотографии

Меблі відповідають стилю їдальні, на кожному столі по дві скатертини.

Одноразових столових приборів я не помітила, серветки закінчилися, та ніхто не квапився покласти нові, можливо, їх там ніколи і немає.

Меню у центрі харчування КПІ на 12.09.2019 менше, ніж у НАУ, але більше, ніж у КНЕУ.

Студентам пропонують салати, перші та другі страви, гарніри, борошняні вироби та напої.

Я замовила рибну юшку по-херсонськи, рис з овочами, дві курячі котлети та компот.

Рибна юшка по-херсонськи – солена вода з олією та смаком риби. У Херсоні такої рибної юшки немає. Виглядає не апетитно, мені таке не смакує. Дивно, але в меню я цієї страви не побачила.

Рис з овочами (150 грам) – просто відварений рис, овочів взагалі не було. Котлети (200 грам) – це найкраще з мого замовлення. Згадався смак шкільної їдальні. Нічого незвичайного, але їсти можна.

За своє замовлення я заплатила 31 грн 53 коп.







Їдальні НАУ, КНЕУ та КПІ: чим та як годують студентів – Ситий в7 / 2 фотографии

Тут точно ціна відповідає якості, цього разу я про їжу. Суп по-ковельськи з м’ясом – 6 грн 53 коп., філе курки, запечене з грибами – 19 грн 65 коп., домашня котлета – 11 грн 10 коп., битки по-київські – 19 грн 19 коп., буряк з сиром та чорносливом – 9 грн 24 коп., салат Грецький – 15 грн 37 коп., гречка – 3 грн 71 коп., рис з овочами – 4 грн 68 коп., пиріжок з яблуками – 3 грн 91 коп., хачапурі – 11 грн 61 коп., крендель з цукром – 5 грн 69 коп., узвар – 3 грн 15 коп., компот – 4 грн 29 коп.

Оцінка їдальні КПІ – 5\10

Всі три їдальні між собою схожі – споруди старі, начинка практично одна і та сама. Меню майже не відрізняються, а цінова категорія цілком відповідає статусу студентського центру харчування. Коли ти голодний, то з’їси все.

Йдеться не про кулінарні вишуканості. Студентська їдальня – це гарний бюджетний варіант, тут можна взяти перше, друге та десерт за малі гроші. Інше питання, чи буде це смачно та в яких санітарних умовах готувалося?

Найкращий варіант – це їжа, приготована власноруч, оскільки знаєш, з чого, в яких умовах та як вона зроблена, але часто студентам не до цього.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва