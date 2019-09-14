PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пари продолжается: Зеленский и Филатов проинспектировали мост в Днепре

Владимир Зеленский и Борис Филатов продолжили пари на счет Нового моста в Днепре до выводов комиссии о качестве сооружения.

Пари продолжается: Зеленский и Филатов проинспектировали мост в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал Центральный автомобильный мост в Днепре, на счет строительства которого заключил пари с мэром города Борисом Филатовым.

При осмотре моста Зеленский и Филатов заслушали мнения экспертов, некоторые из которых сказали, что сомневаются в надежности конструкций. Мэр Днепра с выводами о непригодности не согласился и заявил, что передаст все документы по качеству в соответствующие государственные инстанции.

Президент согласился принять справедливое и взвешенное решение после ознакомления с выводами комиссии.

– Мост сделан в срок, но качество моста мы сейчас не можем подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я обращусь к специальной комиссии. Пусть комиссия приезжает и принимает, – сказал глава государства.

Читайте: Спор с Зеленским: Филатов достроил мост в Днепре

На вопрос журналистов по поводу пари относительно сроков завершения ремонта моста Зеленский и Филатов ответили почти одновременно:

– Пари продолжается.

Напомним, во время рабочего визита Владимир Зеленский договорился с Борисом Филатовым, что Центральный мост откроют до 14 сентября, иначе мэр Днепра уйдет в отставку.

Источник: УНИАН

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Противоречит Конституции: Зеленский ветировал Избирательный кодекс
Противоречит Конституции: Зеленский ветировал Избирательный кодекс
Рада примет закон о статусе ветерана в ближайшее время – Зеленский
Рада примет закон о статусе ветерана в ближайшее время – Зеленский
Нормандский формат: о чем Зеленский будет говорить с Путиным
Нормандский формат: о чем Зеленский будет говорить с Путиным
Может быть по-другому? Зеленский назвал условия выборов на Донбассе
Может быть по-другому? Зеленский назвал условия выборов на Донбассе
Чем грозят Украине изменения в Налоговом кодексе
Чем грозят Украине изменения в Налоговом кодексе
цвк
Активная подготовка к местным выборам. Почему Рада распустила ЦИК
Полякова, TARTAK и девушки-супергерои: как Днепр отметит День города
Полякова, TARTAK и девушки-супергерои: как Днепр отметит День города
Монополистов в Украине не будет – Зеленский
Монополистов в Украине не будет – Зеленский
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка