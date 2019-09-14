Владимир Зеленский и Борис Филатов продолжили пари на счет Нового моста в Днепре до выводов комиссии о качестве сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал Центральный автомобильный мост в Днепре, на счет строительства которого заключил пари с мэром города Борисом Филатовым.

При осмотре моста Зеленский и Филатов заслушали мнения экспертов, некоторые из которых сказали, что сомневаются в надежности конструкций. Мэр Днепра с выводами о непригодности не согласился и заявил, что передаст все документы по качеству в соответствующие государственные инстанции.

Президент согласился принять справедливое и взвешенное решение после ознакомления с выводами комиссии.

– Мост сделан в срок, но качество моста мы сейчас не можем подтвердить. Если можно, господин мэр передаст мне лично материалы. Я обращусь к специальной комиссии. Пусть комиссия приезжает и принимает, – сказал глава государства.

Читайте: Спор с Зеленским: Филатов достроил мост в Днепре

На вопрос журналистов по поводу пари относительно сроков завершения ремонта моста Зеленский и Филатов ответили почти одновременно:

– Пари продолжается.

Напомним, во время рабочего визита Владимир Зеленский договорился с Борисом Филатовым, что Центральный мост откроют до 14 сентября, иначе мэр Днепра уйдет в отставку.