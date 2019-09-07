7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Отныне движение на нем разрешили в обе стороны.

Мэр города Филатов выполнил условия пари с президентом Владимиром Зеленским и достроил мост в определенные сроки.

В видеообращении Филатов подчеркнул, что никогда не держался за должность и готов ее покинуть, как только в Днепре появится аэропорт.

– Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Держался ли я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья, – сказал Борис Филатов.

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На Центральном мосту появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра – “кресло мэра” создано из арматуры. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, ради которого он заключил пари.

Напомним, во время рабочего визита Владимир Зеленский договорился с Борисом Филатовым, что Центральный мост откроют до 14 сентября, иначе мэр Днепра уйдет в отставку.