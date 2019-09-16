В Мариуполе в Левобережном районе в многоэтажном доме нашли застреленным боевика “ДНР” Романа Джумаева, которого ранее суд Мариуполя отпустил из СИЗО под домашний арест.

В Мариуполе убили Романа Джумаева – участника “интернациональной бригады Пятнашка”, воевавшего на стороне “ДНР”. Пять месяцев назад, суд выпустил его под домашний арест вместе с двумя другими подозреваемыми в терроризме.

На теле Джумаева обнаружены многочисленные огнестрельные раны, которые свидетельствуют, что в него стреляли в упор. В полиции добавили, что сейчас идут поиски подозреваемого.

Джумаева убили у входа в его квартиру.

Читайте: СБУ и ГПУ задержали экс-главаря “ДНР” Романа Лягина

28-летний боевик был родом из Мариуполя и работал программистом. До 2014 года некоторое время работал в Киеве, а затем переехал в Донецк, где вступил в ряды Пятнашки.

Джумаев участвовал в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. С 2015 по 2017 скрывался в Беларуси и России. В сентябре 2017 года был задержан пограничниками в Марьинке.

Затем его судили по статье о терроризме, но в начале августа Октябрьский районный суд Мариуполя изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи боевика “ДНР” Владимира Цемаха.

Источник: 0629