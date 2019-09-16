У Маріуполі в Лівобережному районі в багатоповерховому будинку знайшли застреленим бойовика “ДНР” Романа Джумаєва, якого раніше суд Маріуполя відпустив з СІЗО під домашній арешт.

У Маріуполі вбили Романа Джумаєва – учасника “інтернаціональної бригади П’ятнашка”, що воювала на боці “ДНР”. П’ять місяців тому, суд випустив його під домашній арешт разом з двома іншими підозрюваними в тероризмі.

На тілі Джумаєва виявлені численні вогнепальні рани, які свідчать, що в нього стріляли впритул. У поліції додали, що зараз йдуть пошуки підозрюваного.

Джумаева вбили біля входу в його квартиру.

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28-річний бойовик був родом з Маріуполя і працював програмістом. До 2014 року деякий час працював у Києві, а потім переїхав у Донецьк, де вступив до лав Пʼятнашки.

Джумаєв брав участь у штурмі Донецького аеропорту та Дебальцевого. З 2015 до 2017 року переховувався в Білорусі та Росії. У вересні 2017 року був затриманий прикордонниками в Марʼїнці.

Потім його судили за статтею про тероризм, але на початку серпня Жовтневий районний суд Маріуполя змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти бойовика “ДНР” Володимира Цемаха.

Джерело: 0629