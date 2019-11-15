15 листопада відзначають День вторинної переробки, тому Факти ICTV розповідають, які сім кроків може зробити кожна людина задля збереження нашої планети.

15 листопада в світі відзначається Всесвітній день вторинної переробки, мета якого – залучення уваги до проблеми відходів та забруднення навколишнього середовища.

Кожен з нас здатний зробити свій внесок у збереження і очищення нашої планети, а як це зробити читайте – далі в матеріалі.

Пляшка для води

Багато з нас щодня купує бутильовану воду. І це може позначитися на навколишньому середовищі, адже пластикові пляшки розкладаються більше 100 років.

Придбайте багаторазову пляшку, в яку будете наливати воду вдома з фільтра. Крім того, що ви перестанете викидати величезну кількість пластику, ви ще й заощадите на купівлі води.

Їжа в контейнерах

Замість того, аби в обідню перерву купувати готову їжу на виніс у кафе чи ресторанах, беріть її з дому. Нескладно готувати трохи більше, щоб вистачило на наступний день, або витрачати 15-30 хвилин на приготування їжі увечері чи вранці.

Купівля дорогого контейнера дуже швидко вам окупиться, а потім ви самі помітите, як почали витрачати менше грошей на їжу.



















День вторинної переробки: сім кроків до екологічного життя / 5 фотографий

Сумка для продуктів

Зараз у багатьох магазинах можна придбати екологічні сумки, які до того ж прослужать набагато довше. Плюс вам не доведеться щоразу думати про те, що пакет ось-ось порветься, оскільки сумка більш міцна та надійна.

Великі тари для продуктів

Виробіть звичку купувати великі упаковки макаронів, рису, шампуню, рідкого мила тощо.

Купіть контейнери для зберігання різних продуктів і пересипайте або перелийте їх. Це екологічніше, зручніше і економічніше для вашого гаманця.

Сортування сміття

У Києві та багатьох інших містах України є спеціальні контейнери для роздільного збору сміття. Якщо ви бачите їх на шляху, то скористайтеся цим. Скляну пляшку викидайте в один контейнер, а паперову упаковку від сендвіча – в іншу.

Читайте: Вторинна переробка сміття в Києві: ціни і пункти приймання (КАРТА)

Речі з перероблених матеріалів

Блокноти, книги, упаковки, одяг – зараз можна знайти багато речей, виготовлених з перероблених матеріалів. І приємно, що такі речі виглядають красиво. Краще фінансувати такі компанії, ніж ті, які про переробку навіть не замислюються.

Здавання пластику

Фізично важко не купувати продукти без пластику. Йогурти, овочі і фрукти, хліб, напої – усьому цьому потрібна упаковка або пакет. Вихід – збирати таке сміття в окремий мішок і здавати його на переробку.

Це може здатися важким тільки спочатку. В Україні є велика кількість компаній, які беруть на утилізацію не тільки пластик або скло, але й резину, хімікати і деревину.

Якщо кожен окремо і всі разом будуть робити ці маленькі кроки, то ми зможемо компенсувати ту шкоду, яку завдали планеті.

Раніше Факти ICTV розповідали про київських мультиплікаторів, які взялись створювати мультик зі сміття та про сміття. У рамках проекту корки від пляшок, стара фотоплівка та безліч іншого пластикового непотребу отримують нове, несподіване життя.