Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что президент подписал закон про анбандлинг Нафтогаза.

– Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством, – написала замглава ОП.

Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

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К слову, первый заместитель главы правления Нафтогаза Сергей Перелома заявил, что Украина способна пройти отопительный сезон даже при ограничении импорта газа.