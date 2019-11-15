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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.

Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что президент подписал закон про анбандлинг Нафтогаза.

– Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством, – написала замглава ОП.

Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

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К слову, первый заместитель главы правления Нафтогаза Сергей Перелома заявил, что Украина способна пройти отопительный сезон даже при ограничении импорта газа.

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