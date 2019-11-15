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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про анбандлінг Нафтогазу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відокремлення діяльності щодо транспортування природного газу.

Зеленський підписав закон про анбандлінг Нафтогазу

Заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що президент підписав закон про анбандлінг Нафтогазу.

– Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства, – написала заступник голови ОП.

Ковалів наголосила, що, незважаючи на спроби блокувати і затягувати ухвалення рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора ГТС відповідно до правил ЄС і Третього енергетичного пакета.

Читайте: Україна забезпечить себе газом без транзиту з РФ – Коболєв

До слова, перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома заявив, що Україна здатна пройти опалювальний сезон навіть за умови обмеження імпорту газу.

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