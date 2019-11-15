Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відокремлення діяльності щодо транспортування природного газу.

Заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що президент підписав закон про анбандлінг Нафтогазу.

– Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства, – написала заступник голови ОП.

Ковалів наголосила, що, незважаючи на спроби блокувати і затягувати ухвалення рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора ГТС відповідно до правил ЄС і Третього енергетичного пакета.

Читайте: Україна забезпечить себе газом без транзиту з РФ – Коболєв

До слова, перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома заявив, що Україна здатна пройти опалювальний сезон навіть за умови обмеження імпорту газу.