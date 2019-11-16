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Факти / Україна / Суспільство

Смертельна ДТП у Харкові: Дронов оскаржив вирок

Захист Геннадія Дронова, який є співучасником ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої, подав скаргу на вирок у Касаційний кримінальний суд Верховного суду України.

геннадий дронов

Адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця повідомив, що захист оскажуватиме вирок суду.

За словами Перепелиці, касаційну скаргу готував і подавав новий адвокат Дронова.

– Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат, – повідомив Перепелиця.

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Адвокат захищав Дронова на стадії досудового слідства. Також він представляв інтереси засудженого за ДТП, внаслідок якого у жовтні 2017 року загинуло шість осіб, під час розгляду справи у Київському районному суді Харкова та Харківському апеляційному суді.

Факти ICTV також публікували фото, на яких можна побачити умови, в яких утримують Олену Зайцеву в колонії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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