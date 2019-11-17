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Факти / Україна / Суспільство

Без опалення та електрики: у Новому Роздолі склалася критична ситуація

У Новому Роздолі на Львівщині склалася критична ситуація з опаленням. Під загрозою опинилося подавання води.

опалення

У Новому Роздолі мешканцям досі не увімкнули опалення, а через надмірне навантаження на мережі без електрики опинилися цілі райони.

Як повідомляють у Нафтогазі, під загрозою також постачання води в один з районів міста.

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Така ситуація в місті склалася через те, що минулої зими на теплоелектростанції сталася аварія. Її пов’язують з недбалістю попереднього керівництва.

У Нафтогазі зазначили, що цьогоріч регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином.

Тому вони запросили на зустріч всіх спеціалістів, зокрема тих, які звільнилися через заборгованість, поспілкуватися і разом владнати ситуацію.

Раніше Факти ICTV писали, як почався опалювальний сезон в Україні.

Джерело: Нафтогаз

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