Перелік майна для приватизації формуватимуть за чіткими критеріями, тому певна частина підприємств залишиться у державній власності.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час інтерв’ю на одному з телеканалів зазначив, що критеріями для відбору підприємств є їхня стратегічність, сервісність і прибутковість.

Він додав, що певні підприємства залишатися у власності держави, те саме стосується не тільки підприємств юридичних осіб, а й активів.

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До таких об’єктів, зокрема, належать аеропорти, вокзали, порти, університети, школи, лікарні.

– Порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів. Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати – ми цього не допустимо, – сказав Тимофій Милованов.

За його словами, не можуть бути приватними підприємства, які виконують важливі сервісні функції, наприклад, ProZorro.

А от приватизація Укрзалізниці потребує часу, тому може бути частковою.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський передав на приватизацію перші п’ять підприємств.