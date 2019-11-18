По Украине прокатились ряд акций аграриев против продажи сельскохозяйственной земли. Они перекрывали автодороги, выдвигали требования и даже принесли под Раду мертвую свинью в гробу с погребальными венками как знак того, что разрешение на продажу земли приведет к упадку фермерства.

Буквально в нескольких метрах от этих акций проходили другие – за отмену земельного моратория. Владельцы паев наоборот – призывают нардепов позволить им распоряжаться своей собственностью. Потому что на черном рынке землю и так распродают.

Но горячее всего было в стенах парламента. Сразу три парламентские фракции и группа За будущее выступили против продажи земли, требуя еще на год продлить действие моратория. Наибольшую критику вызвала норма закона, согласно которой иностранные компании смогут покупать украинскую землю.

В то же время, напряжения в сессионном зале добавляли фермеры, которые наблюдали за земельными баталиями из парламентского балкона. И которых постоянно подогревали политики. В итоге, то ли из-за протестов аграриев, то ли из-за нехватки голосов в монобольшинстве, но вместо вторника земельный закон в повестке дня появляется только в среду. И на всякий случай слуги народа берут под охрану трибуну парламента.

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Внутри большинства уверенности тоже не было. Давид Арахамия весь день убеждал депутатов Голоса поддержать их закон. А для разговора с собственной фракцией с самого утра в Раду приезжал президент Владимир Зеленский.

Оппозиция требовала полностью снять с рассмотрения земельные вопросы. Поэтому когда депутаты большинства вернулись в зал – президиум уже был заблокирован депутатами Батькивщины. А трибуну осадили нардепы из Оппозиционной платформы.

В конце концов, спикер таки запустил процесс обсуждения земельных законопроектов, которых в Раде было одиннадцать. Профильному министру Милованову, представлявшемуправительственную версию документа, к трибуне приходилось прорываться с боями. А когда же прорвался, то его выступление просто заглушили.

В Слуге народа объясняют, что после запуска рынка земли стоимость гектара чернозема может составить от $3 до $5 тыс. А аренда вырастет на треть. То есть, если сейчас за один гектар пая селянин в среднем получает 3 тыс. грн., то после снятия моратория будет получать минимум на тысячу больше. Выигрывают от этого и фермеры.

Также министр Милованов заверил, что его ведомство уже наводит порядок в Геокадастре. С помощью спутников делает анализ земли: кто, где и что выращивает в Украине. Поэтому еще до запуска рынка, то есть до 1 октября 2020 года, будут иметь всю информацию. Землю сельхозназначения хотят вывести из тени. И всех, кто ею пользуется, заставить платить налоги.

У малых и средних фермеров не будет шансов конкурировать с крупными компаниями, – говорят в оппозиции. И приводят скандальную норму закона. Речь идет о разрешении продавать в одни руки до 210 тыс. га! Это, для сравнения, как два района Одесской области.

Но специалисты успокаивают: бояться рынка не стоит. Ведь до 2024 года продавать землю обещают только для украинцев. А страшилку о скупке земли отечественными агрохолдингами называют мифом, поскольку они уже ее скупили по черным схемам. Более миллиона гектаров.

Но в оппозиции убеждены: все это в такой спешке делается ради кредита МВФ и латания дыр в бюджете. Тогда как изначально доступные кредиты надо сделать для фермеров. Под 3%, как на Западе.

Розмораторий на землю: почем будет гектар?

В итоге, дискуссии продолжались несколько часов. Некоторые даже заснули под колонной. Кого-то журналисты снова застукали на переписке в мобильном. А кто-то, как Александр Дубинский, устроил флешмоб в парламенте. Буквально за мгновение до голосования начал раздачу футболок коллегам. Но, несмотря на это, закон поддержали в первом чтении.

Радости премьера Гончарука не было предела. Хотя голосование было на пределе. Почти три десятка нардепов от Слуги народа не поддержали закон. Батькивщина вообще заявила о переходе в оппозицию.

Ни одного голоса не дала даже фракция Голос, которая всегда выступала за рынок земли. Как пояснил в кулуарах Сергей Рахманин, большинство постоянно игнорирует их замечания. И турборежим для такого деликатного вопроса считает неуместным.

Но ко второму чтению в большинстве обещают учесть пожелания коллег. И надеются, что после 17 лет постоянного продления моратория на продажу земли, его таки отменят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что изменит открытый рынок земли.