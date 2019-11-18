Україною прокотились низка акцій аграріїв проти продажу сільськогосподарської землі. Вони перекривали автошляхи, висували вимоги і навіть принесли під Раду мертву свиню у труні з поховальними вінками як знак того, що дозвіл на продаж землі призведе до занепаду фермерства.

Буквально в кількох метрах від цих акцій проходили інші – за скасування земельного мораторію. Власники паїв навпаки – закликають нардепів дозволити їм розпоряджатися своєю власністю. Бо на чорному ринку землю вже й так розпродують.

Але найгарячіше було в стінах парламенту. Одразу три парламентські фракції та група За майбутнє виступили проти продажу землі, вимагаючи ще на рік продовжити дію мораторію. Найбільшу критику викликала норма закону, за якою іноземні компанії зможуть купувати українську землю.

Водночас, напруження в сесійній залі додавали фермери, які спостерігали за земельними баталіями з парламентського балкону. І яких постійно підігрівали політики. У підсумку, чи то через протести аграріїв, чи то через брак голосів у монобільшості, але замість вівторка земельний закон у порядку денному з’являється лише в середу. І про всяк випадок слуги народу беруть під охорону трибуну парламенту.

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Всередині більшості впевненості теж не було. Давид Арахамія весь день переконував депутатів Голосу підтримати їхній закон. А для розмови з власною фракцією з самого ранку до Ради приїжджав президент Володимир Зеленський.

Опозиція вимагала повністю зняти з розгляду земельні питання. Тож коли депутати більшості повернулись до зали – президія вже була заблокована депутатами Батьківщини. А трибуну взяли в облогу нардепи з Опозиційної платформи.

Зрештою, спікер таки запустив процес обговорення земельних законопроектів, яких у Раді було аж одинадцять. Профільному міністру Милованову, який представляв урядову версію документа, до трибуни доводилося прориватись з боями. А коли таки прорвався, то його виступ просто заглушили.

У Слузі народу пояснюють, що після запуску ринку землі вартість гектару чорнозему може сягнути від $3 до $5 тис. А оренда зросте на третину. Тобто, якщо зараз за один гектар паю селянин в середньому отримує 3 тис. грн., то після зняття мораторію отримуватиме щонайменше на тисячу більше. Виграють від цього і фермери.

Також міністр Милованов запевнив, що, його відомство вже наводить порядок у Геокадастрі. За допомогою супутників робить аналіз землі: хто, де і що вирощує в Україні. Тож ще до запуску ринку, тобто до 1 жовтня 2020 року, матимуть всю інформацію. Землю сільгосппризначення хочуть вивести з тіні. І усіх, хто нею користується, змусити платити податки.

У малих та середніх фермерів не буде шансів конкурувати з великими компаніями, – кажуть в опозиції. І наводять найскандальнішу норму закону. Йдеться про дозвіл продавати в одні руки аж до 210 тис. га! Це, для порівняння, як два райони Одеської області.

Та фахівці заспокоюють: боятися ринку не варто. Адже до 2024 року продавати землю обіцяють лише для українців. А страшилку про скупку землі вітчизняними агрохолдингами називають міфом, бо вони вже її скупили за чорними схемами. Понад мільйон гектарів.

Але в опозиції переконані: все це таким поспіхом робиться заради кредиту МВФ та латання дірок у бюджеті. Тоді як спочатку доступні кредити треба зробити для фермерів. Під 3%, як на Заході.

Розмораторий на землю: почем будет гектар?

У підсумку, дискусії тривали кілька годин. Дехто навіть заснув під колоною. Когось журналісти знову застукали на переписці в мобільному. А хтось, як Олександр Дубінський, влаштував флешмоб у парламенті. Буквально за мить до голосування почав роздачу футболок колегам. Та попри це, закон підтримали в першому читанні.

Радості прем’єра Гончарука не було меж. Хоча голосування було на межі. Майже три десятка нардепів від Слуги народу не підтримали закон. Батьківщина і взагалі заявила про перехід в опозицію.

Жодного голосу не дала навіть фракція Голос, яка завжди виступала за ринок землі. Як пояснив у кулуарах Сергій Рахманін, більшість постійно ігнорує їх зауваження. Та й турборежим для такого чутливого питання вважає недоречним.

Але до другого читання у більшості обіцяють врахувати побажання колег. І сподіваються, що після 17 років постійного подовження мораторію на продаж землі, його таки скасують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що змінить відкритий ринок землі.