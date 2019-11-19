Министерство культуры, молодежи и спорта совместно с группой Танок на майдане Конго обнародовали 5-минутный клип об истории Украины.

Украинская группа Танок на майдане Конго в сотрудничестве с Минкультом отсняли 5-минутный клип, где показали историю развития украинского государства от большого взрыва до Революции Достоинства.

В клипе описана эпоха Киевской Руси, Запорожской Сечи, притеснений украинского языка, Первой и Второй мировой войны, Советского Союза и сталинских репрессий.

Также в клипе показано этап современной истории Украины – Евромайдан и вооруженная агрессия Российской Федерации на Донбассе.

Песня заканчивается словами что будет дальше – зависит от тебя.

Стихотворение для песни написал Артем Полежака.

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Напомним, встреча нормандской четверки предварительно состоится 9 декабря в Париже.