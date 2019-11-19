Міністерство культури, молоді та спорту разом із гуртом Танок на майдані Конґо оприлюднили 5-хвилинний кліп про історію України.

Український гурт Танок на майдані Конґо у співпраці з Мінкультом відзняли 5-хвилинний кліп, де показали історію розвитку української держави від великого вибуху до Революції Гідності.

У кліпі описана епоха Київської Русі, Запорізької Січі, утисків української мови, Першої та Другої світової війни, Радянського Союзу і сталінських репресій.

Також у кліпі показано етап сучасної історії України – Євромайдан і збройна агресія Російської Федерації на Донбасі.

Пісня закінчується словами що буде далі — залежить від тебе.

Вірш для пісні написав Артем Полежака.

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Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки попередньо відбудеться 9 грудня в Парижі.