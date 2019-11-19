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Факты / Украина

Ляшко отпустили на поруки – решение суда

Суд принял решение об избрании Олегу Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

Ляшко отпустили на поруки – решение суда

Экс-нардепу Олегу Ляшко была избрана мера пресечения в виде личного поручительства депутата Европейской солидарности Виктории Сюмар и депутата Батькивщины Михаила Волынца.

Такое решение принял Бориспольский горрайонный суд Киевской области 19 ноября.

Ляшко обязан прибывать по требованию прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с потерпевшим или свидетелем лично или через других лиц.

Срок действия этих обязанностей определяется до 00.00 17 января включительно.

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Ляшко со своей стороны сообщил о намерении обжаловать решение о вручении ему подозрения.

– Мы будем обжаловать бездействие правоохранительных органов. Мы будем требовать возбуждения уголовного производства против Геруса.

Напомним, 6 ноября 2019 между Олегом Ляшко и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом произошел конфликт.

18 ноября Ляшко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) УК.

Источник: УНИАН

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