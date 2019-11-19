С января 2020 спутниковый сигнал украинских телеканалов закодируют. Факты ICTV рассказывают, сколько теперь будет стоить спутниковое ТВ.

Кодирование спутникового ТВ запланировано на 20 января 2020 года. Тогда спутниковый сигнал 23 украинских телеканалов, в том числе и ICTV, будет закодирован.

Это коснется всех, кто пользуется спутниковым телевидением и не платит деньги за ежемесячную подписку.

Факты ICTV уже писали, почему кодируют сигнал и что изменится с 2020 года.

Если вы не платили абонплату, то пользовались услугами мошенников. После кодирования ТВ бесплатно смотреть украинские телеканалы станет невозможно.

Чтобы остаться со “спутником”, надо будет купить новый тюнер, который будет поддерживать систему кодирования Verimatrix. На нем должна быть надпись УТБ.

Цена – 1 099 грн. Можно также арендовать его у провайдера за 29 грн в месяц. Но учтите – покупка окупится за три года.

Пакет услуг можно выбрать у любого из официальных провайдеров. Сегодня их в Украине два – Viasat и XtraTV.

XtraTV предлагает своим зрителям четыре тарифа. Самый дешевый – 39 грн в месяц, самый дорогой – 189 грн.

В первый пакет входят 29 телеканалов и один из них в HD качестве. Второй насчитывает 78 телеканалов, 14 из которых в HD качестве.

Viasat имеет пять тарифов с разной ценовой политикой. Самый дешевый обойдется в 49 грн в месяц и будет включать 83 телеканала, а самый дорогой – 249 грн в месяц. За эти деньги вы сможете смотреть 115 каналов в HD качестве, обещает провайдер.

Так, по минимальным подсчетам, пользователи спутникового телевидения будут платить минимум 68 грн в месяц – 29 грн за тюнер и 39 грн за абонплату.

Есть и альтернативные варианты просмотра украинского ТВ после кодирования спутника. Об этом Факты ICTV писали ранее.