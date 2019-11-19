З січня 2020 року супутниковий сигнал українських телеканалів закодують. Факти ICTV розповідають, скільки тепер коштуватиме супутникове ТБ.

Кодування супутникового ТБ заплановане на 20 січня 2020 року. Тоді супутниковий сигнал 23 українських телеканалів, зокрема і ICTV, буде закодовано.

Це стосуватиметься всіх, хто користується супутниковим телебаченням і не сплачує кошти за щомісячні підписку.

Факти ICTV вже писали, чому закодовують сигнал та що зміниться з 2020 року.

Якщо ви не сплачували абонплату, то користувались послугами шахраїв. Після кодування ТБ безкоштовно дивитись українські телеканали стане неможливо.

Щоб залишитись зі “супутником”, треба буде купити новий тюнер, який підтримуватиме систему кодування Verimatrix. На ньому має бути напис УТБ.

Ціна – 1 099 грн. Можна також орендувати його у провайдера за 29 грн на місяць. Та зважте – купівля окупиться за три роки.

Пакет послуг можна обрати у будь-якого з офіційних провайдерів. Сьогодні їх в Україні два – Viasat та XtraTV.

XtraTV пропонує своїм глядачам чотири тарифи. Найдешевший – 39 грн на місяць, найдорожчий – 189 грн.

В перший пакет входять 29 телеканалів і один з них у HD якості. Другий налічує 78 телеканалів, 14 з яких у HD якості.

Viasat має п’ять тарифів з різною ціновою політикою. Найдешевший обійдеться у 49 грн на місяць і міститиме 83 телеканали, а найдорожчий – 249 грн на місяць. За ці кошти ви зможете дивитись 115 каналів у HD якості, обіцяє провайдер.

Отже, за мінімальними підрахунками, користувачі супутникового телебачення сплачуватимуть щонайменше 68 грн на місяць – 29 грн за тюнер та 39 грн за абонплату.

Є й альтернативні варіанти перегляду українського ТВ після кодування супутнику. Про це Факти ICTV писали раніше.