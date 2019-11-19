Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов. Закон гарантирует беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

Нарушение норм закона карается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Если противоправные действия повторились в течение года, то штраф увеличивается и составляет уже 400-700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

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В случае ограничения доступа путем установления ограждений или других конструкций к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, правонарушителей по решению суда лишают права пользования этими участками.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Действовать начинает через три месяца со дня вступления в силу.

К слову, 19 ноября Владимир Зеленский подписал закон о запрете на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.