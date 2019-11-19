PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський підписав закон про вільний доступ до пляжів

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Зеленський

Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм. Закон гарантує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.

Порушення норм закону  карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Якщо протиправні дії повторилися протягом року, то штраф збільшується і становить вже 400-700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Читайте: Уряд опублікував законопроект для недопуску іноземців до купівлі землі в Україні
У разі обмеження доступу громадян шляхом встановлення огорож або інших конструкцій до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, правопорушників за рішенням суду позбавляють права користування цими ділянками. 

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Діяти починає через три місяці з дня набрання чинності.

До речі, Володимир Зеленський підписав закон про заборону на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.

Джерело: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі
Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі
Зеленський доручив Кабміну розробити закон щодо врегулювання діяльності ЗМІ
Зеленський доручив Кабміну розробити закон щодо врегулювання діяльності ЗМІ
Зеленський показав, як качає м’язи у спортзалі
Зеленський показав, як качає м’язи у спортзалі
Зеленський підписав указ про проведення основних реформ
Зеленський підписав указ про проведення основних реформ
Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group Джеку Ма відкрити R&D-центр в Україні
Зеленський запропонував засновнику Alibaba Group Джеку Ма відкрити R&D-центр в Україні
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Трамп готовий опублікувати ще одну стенограму розмови із Зеленським
Зробили все в терміни й безпечно: Зеленський про розведення сил у Золотому
Зробили все в терміни й безпечно: Зеленський про розведення сил у Золотому
Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими
Всі готові до розведення сил: Зеленський відвідав Золоте та поспілкувався з місцевими
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка