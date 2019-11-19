Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення вільного доступу громадян до узбережжя водойм. Закон гарантує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.

Порушення норм закону карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Якщо протиправні дії повторилися протягом року, то штраф збільшується і становить вже 400-700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

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У разі обмеження доступу громадян шляхом встановлення огорож або інших конструкцій до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, правопорушників за рішенням суду позбавляють права користування цими ділянками.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Діяти починає через три місяці з дня набрання чинності.

До речі, Володимир Зеленський підписав закон про заборону на проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону.